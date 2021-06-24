Україна дізналася суперника по 1/8 фіналу Євро-2020

Напередодні збірна України вскочила на підніжку останнього вагона потяга, який прямує до в плей-оф Євро-2020.
Підставила плече дружині Андрія Шевченка збірна Швеції, яка обіграла поляків - 3:2. Згідно з регламентом турніру, саме з цієї скандинавською командою належить зіграти українцям в 1/8 фіналу.
Матч пройде у вівторок, 29 червня, в Глазго. Початок поєдинку - о 22:00.
Це буде заключний поєдинок стадії 1/8 фіналу.
✔️ Итоговое распределение обладателей третьих мест в группах #ЕВРО2020 👇 pic.twitter.com/QRXo4ttevu— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 23, 2021
Розклад решти пар плей-оф.
- 26 червня 19:00 Уельс - Данія, Амстердам
- 26 червня 22:00 Італія - Австрія, Лондон
- 27 червня 19:00 Нідерланди - Чехія, Будапешт
- 27 червня 22:00 Бельгія - Португалія, Севілья
- 28 червня 19:00 Хорватія - Іспанія, Копенгаген
- 28 червня 22:00 Франція - Швейцарія, Бухарест
- 29 червня 19:00 Англія - Німеччина, Лондон.