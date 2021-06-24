Україна дізналася суперника по 1/8 фіналу Євро-2020

Фото: EPA/UPG Збірна України

Напередодні збірна України вскочила на підніжку останнього вагона потяга, який прямує до в плей-оф Євро-2020.

Підставила плече дружині Андрія Шевченка збірна Швеції, яка обіграла поляків - 3:2. Згідно з регламентом турніру, саме з цієї скандинавською командою належить зіграти українцям в 1/8 фіналу.

Матч пройде у вівторок, 29 червня, в Глазго. Початок поєдинку - о 22:00.

Це буде заключний поєдинок стадії 1/8 фіналу.

✔️ Итоговое распределение обладателей третьих мест в группах #ЕВРО2020 👇 pic.twitter.com/QRXo4ttevu — УЕФА (@UEFAcom_ru) June 23, 2021

Розклад решти пар плей-оф.