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Україна дізналася суперника по 1/8 фіналу Євро-2020

У Глазго пройде "синьо-жовте" протистояння.

Збірна України
Фото: EPA/UPG
Збірна України

Напередодні збірна України вскочила на підніжку останнього вагона потяга, який прямує до в плей-оф Євро-2020.

Підставила плече дружині Андрія Шевченка збірна Швеції, яка обіграла поляків - 3:2. Згідно з регламентом турніру, саме з цієї скандинавською командою належить зіграти українцям в 1/8 фіналу.

Матч пройде у вівторок, 29 червня, в Глазго. Початок поєдинку - о 22:00.

Це буде заключний поєдинок стадії 1/8 фіналу.

Розклад решти пар плей-оф.

  • 26 червня 19:00 Уельс - Данія, Амстердам
  •  26 червня 22:00 Італія - Австрія, Лондон
  •  27 червня 19:00 Нідерланди - Чехія, Будапешт
  •  27 червня 22:00 Бельгія - Португалія, Севілья
  •  28 червня 19:00 Хорватія - Іспанія, Копенгаген
  •  28 червня 22:00 Франція - Швейцарія, Бухарест
  •  29 червня 19:00 Англія - Німеччина, Лондон.
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