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Англія виграла групу, але в 1/8 фіналу її очікує Франція, Німеччина чи Португалія

"Дует смерті" все одно забезпечено.

Збірна &quot;Трьох левів&quot;
Фото: EPA/UPG
Збірна "Трьох левів"

Напередодні збірна Англії мінімально перемогла чехів (1:0) і виграла групу D.

Причому Англія стала найнерезультативнішою командою в історії, яка виграла групу на Євро.

Команда Гарета Саутгейта забила лише два голи на груповому етапі. Нагадаємо, у першому матчі англійці обіграли збірну Хорватії (1:0), а в другому розписали безгольову нічию із сусідами - шотландцями.

З одного боку, підопічні Саутгейта раді, що на плей-оф вони залишилися на "Вемблі", але з іншого, згідно з розкладом турніру, їх очікує в 1/8 фіналу дуже складний суперник.

Британці зустрінуться з другою командою групи F.

Якщо в ній сьогодні Німеччина переможе Угорщину (що напевно), а Франція - Португалію, то Англії в суперники дістануться німці. Якщо переможуть португальці - то чемпіони Європи.

Якщо в матчі французів буде нічия, то команді "Трьох левів" грати з чемпіонами світу.

До речі, це буде 14-та в історії гра переможців світової і європейської першостей. У 13 попередніх чемпіони світу здобули 7 перемог при трьох нічиїх і трьох поразках. Причому у XXI столітті переможці Євро не забили жодного м'яча, пропустивши 5.

Дуже складний старт плей-оф для збірної Англії в кожному разі.

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