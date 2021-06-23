Поразка «вірменського Медведчука»
Поразка «вірменського Медведчука»
На Одещині стався зсув ґрунту на березі моря, рятувальники шукають можливих постраждалих
На Одещині стався зсув ґрунту на березі моря, рятувальники шукають можливих постраждалих
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Алексей Ботвинов: «Если в следующем году откроют границы, у нас случится паломничество из Европы»
Алексей Ботвинов: «Если в следующем году откроют границы, у нас случится паломничество из Европы»
Голові наглядової ради "Нафтогазу" можуть висловити недовіру
Голові наглядової ради "Нафтогазу" можуть висловити недовіру
"Новый инвестор" и старые кураторы ОРДЛО
"Новый инвестор" и старые кураторы ОРДЛО
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
ГоловнаСпорт

Англія встановила власний рекорд чемпіонатів Європи

Родоначальники футболу вперше в історії залишили свої ворота "сухими" в матчах групового етапу.

Рахім Стерлінг
Фото: EPA/UPG
Рахім Стерлінг

На "Вемблі" в поєдинку Євро-2020 Англія - Чехія визначався переможець групи D.

Єдиний гол Рахіма Стерлінга приніс перемогу англійцям - 1:0.

Бонусом до перемоги в групі для підопічних Гарета Саутгейта став і рекорд: збірна Англії вперше пройшла груповий етап чемпіонату Європи, не пропустивши жодного м'яча.

Нагадаємо, Англія в першому турі обіграла Хорватію (1:0), а потім розійшлася внічию з Шотландією (0:0).

Найкращим гравцем матчу став гравець лондонського "Арсеналу" Букайо Сака.

Огляд матчу Англія - Чехія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також