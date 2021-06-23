Родоначальники футболу вперше в історії залишили свої ворота "сухими" в матчах групового етапу.

Фото: EPA/UPG Рахім Стерлінг

На "Вемблі" в поєдинку Євро-2020 Англія - Чехія визначався переможець групи D.

Єдиний гол Рахіма Стерлінга приніс перемогу англійцям - 1:0.

Бонусом до перемоги в групі для підопічних Гарета Саутгейта став і рекорд: збірна Англії вперше пройшла груповий етап чемпіонату Європи, не пропустивши жодного м'яча.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Сборная Англии впервые прошла групповой этап чемпионата Европы, не пропустив ни одного мяча 🚫#ЕВРО2020 pic.twitter.com/pdjDs44QPb — УЕФА (@UEFAcom_ru) June 22, 2021

Нагадаємо, Англія в першому турі обіграла Хорватію (1:0), а потім розійшлася внічию з Шотландією (0:0).

Найкращим гравцем матчу став гравець лондонського "Арсеналу" Букайо Сака.