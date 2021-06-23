На "Вемблі" в поєдинку Євро-2020 Англія - Чехія визначався переможець групи D.
Єдиний гол Рахіма Стерлінга приніс перемогу англійцям - 1:0.
Бонусом до перемоги в групі для підопічних Гарета Саутгейта став і рекорд: збірна Англії вперше пройшла груповий етап чемпіонату Європи, не пропустивши жодного м'яча.
Нагадаємо, Англія в першому турі обіграла Хорватію (1:0), а потім розійшлася внічию з Шотландією (0:0).
🏴 Сборная Англии впервые прошла групповой этап чемпионата Европы, не пропустив ни одного мяча 🚫#ЕВРО2020 pic.twitter.com/pdjDs44QPb— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 22, 2021
Найкращим гравцем матчу став гравець лондонського "Арсеналу" Букайо Сака.
Огляд матчу Англія - Чехія.
🏴 Букайо Сака признан Звездой матча Чехия - Англия! 😎— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 22, 2021
Заслуженно? 🤔#ЕВРО2020 pic.twitter.com/pVbHLjOJGE