Фото: EPA/UPG Горан Пандєв

У своєму підсумковому матчі на Євро-2020 збірна Північної Македонії вкотре поступилася супернику.

Цього разу сильнішою від неї виявилася команда Нідерландів - 3:0.

Свій останній матч не тільки на турнірі, а й у кар'єрі за національну команду провів легенда македонського футболу Горан Пандєв.

Досвідчений форвард вийшов у старті, відігравши 68 хвилин. На заміну македонці проводжали Пандєва коридором пошани.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нідерланди також відзначили Горана пам'ятною футболкою своєї збірної з його прізвищем, яку вручив йому капітан Oranje Жоржиньо Вейналдум. На ній написано 122 - стільки матчів провів Пандєв за Північну Македонію.

Nice gesture by the Netherlands FA and their players.



Pandev was gifted a Dutch jersey with 122 (indicating his number of caps for Macedonia). Today is the final game for Goran for our national team.



Class from the Dutch 👏👏👏 pic.twitter.com/lbqaLDmPYO — Macedonian Football (@MacedonianFooty) June 21, 2021

Горан Пандев: легенда ✔️



🇲🇰 Первый матч: 6 июня 2001 года

🇲🇰 Последний матч: 21 июня 2021 года



⚽️3⃣8⃣

👕1⃣2⃣2⃣#ЕВРО2020 pic.twitter.com/T1oNvst0HT — УЕФА (@UEFAcom_ru) June 21, 2021

Додамо, що на рахунку Пандєва 38 голів у футболці збірної.

Огляд матчу Північна Македонія - Нідерланди.