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Просто під час матчу Євро-2020 гравцеві збірної Північної Македонії влаштували чемпіонський коридор

Горан Пандєв пішов на пенсію.

Горан Пандєв
Фото: EPA/UPG
Горан Пандєв

У своєму підсумковому матчі на Євро-2020 збірна Північної Македонії вкотре поступилася супернику.

Цього разу сильнішою від неї виявилася команда Нідерландів - 3:0.

Свій останній матч не тільки на турнірі, а й у кар'єрі за національну команду провів легенда македонського футболу Горан Пандєв.

Досвідчений форвард вийшов у старті, відігравши 68 хвилин. На заміну македонці проводжали Пандєва коридором пошани.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Нідерланди також відзначили Горана пам'ятною футболкою своєї збірної з його прізвищем, яку вручив йому капітан Oranje Жоржиньо Вейналдум. На ній написано 122 - стільки матчів провів Пандєв за Північну Македонію.

Додамо, що на рахунку Пандєва 38 голів у футболці збірної.

Огляд матчу Північна Македонія - Нідерланди.

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