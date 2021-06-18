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В УЄФА заборонили футболістам прибирати пляшки з продукцією спонсорів на пресконференціях

Організація відреагувала на жести деяких футболістів.

В УЄФА заборонили футболістам прибирати пляшки з продукцією спонсорів на пресконференціях
Фото: A Bola

УЄФА заборонив гравцям під час пресконференцій прибирати зі столу пляшки з продукцією спонсорів Євро-2020, повідомляє Reuters.

"УЄФА нагадав командам, які беруть участь, що партнерство є невід'ємною частиною проведення турніру і забезпечення розвитку футболу по всій Європі, включаючи молодіжний і жіночий футбол", - йдеться в заяві організації, яку наводить агентство.

Так УЄФА відреагувала на показові дії деяких мегазірок.

Нагадаємо, капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду прибрав зі столу пляшку з колою і закликав пити воду. Півзахисник збірної Франції Поль Погба прибрав пляшку з пивом, а його колега по амплуа зі збірної Італії Мануель Локателлі за прикладом Роналду під час інтерв'ю прибрав колу і поставив перед собою воду.

Виконавчий директор УЄФА Мартін Каллен заявив, що організація не планує штрафувати гравців за це. Він зазначив, що санкції залишаться прерогативою національних федерацій.

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