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Гаттузо покинув "Фіорентину" лише через три тижні після призначення

Трансферна політика стала каменем спотикання в співробітництві.

Гаттузо покинув "Фіорентину" лише через три тижні після призначення
Дженнаро Гаттузо
Фото: EPA/UPG

"Фіорентина" на своєму офіційному сайті оголосила, що розірвала контракт із головним тренером Дженнаро Гаттузо.

43-річний італійський фахівець і клуб не змогли порозумітися з приводу трансферної політики. 

Керівництво "фіалок" відмовилося підписувати дорогих гравців, яких пропонував агент головного тренера Жорже Мендеш.

"Фіорентина" розглядає на вакантну посаду головного тренера кандидатури авторитетного італійця Клаудіо Раньєрі, який з тріумфом виграв АПЛ разом з "Лестером" 2016 року, а також Руді Гарсії, який раніше покинув "Ліон".

"Фіорентина" оголосила про призначення Гаттузо 25 травня після того, як Дженнаро не став продовжувати контракт з "Наполі".

Минулий сезон Серії А флорентійці закінчили 13-ми.

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