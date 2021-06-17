Гаттузо покинув "Фіорентину" лише через три тижні після призначення

"Фіорентина" на своєму офіційному сайті оголосила, що розірвала контракт із головним тренером Дженнаро Гаттузо.

43-річний італійський фахівець і клуб не змогли порозумітися з приводу трансферної політики.

Керівництво "фіалок" відмовилося підписувати дорогих гравців, яких пропонував агент головного тренера Жорже Мендеш.

"Фіорентина" розглядає на вакантну посаду головного тренера кандидатури авторитетного італійця Клаудіо Раньєрі, який з тріумфом виграв АПЛ разом з "Лестером" 2016 року, а також Руді Гарсії, який раніше покинув "Ліон".

"Фіорентина" оголосила про призначення Гаттузо 25 травня після того, як Дженнаро не став продовжувати контракт з "Наполі".

Минулий сезон Серії А флорентійці закінчили 13-ми.