Утретє поспіль Маліновського визнали найкращим гравцем місяця в "Аталанті"

Фото: EPA/UPG Руслан Маліновський

Руслан Маліновський, який разом зі збірною України відшліфовує взаємодію на зборах перед Євро-2020, отримав приємну звістку з Італії.

28-річного українця визнали найкращим гравцем травня в "Аталанті". На його рахунку 3 голи і 3 асисти в 6 матчах за бергамців минулого місяця.

Зазначимо, для Руслана це вже третя поспіль індивідуальна нагорода у клубі.

🥇 Marzo | March

🥇 Aprile | April

🥇 Maggio | May



È ancora #Malinovskyi il vostro Player of the Month! 🇺🇦 Complimenti Ruslan!! 💪

Malina is your #AtalantaPOTM for the third straight month! 👑 Congratulations Ruslan!! 👏



Presented by https://t.co/mwUMGa5ryM#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/f40tQ8KBdk — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 5, 2021

Раніше Маліновського визнали найкращим гравцем всієї Серії А в травні.