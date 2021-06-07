Утретє поспіль Маліновського визнали найкращим гравцем місяця в "Аталанті"

Руслан Маліновський, який разом зі збірною України відшліфовує взаємодію на зборах перед Євро-2020, отримав приємну звістку з Італії.
28-річного українця визнали найкращим гравцем травня в "Аталанті". На його рахунку 3 голи і 3 асисти в 6 матчах за бергамців минулого місяця.
Зазначимо, для Руслана це вже третя поспіль індивідуальна нагорода у клубі.
🥇 Marzo | March— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 5, 2021
🥇 Aprile | April
🥇 Maggio | May
È ancora #Malinovskyi il vostro Player of the Month! 🇺🇦 Complimenti Ruslan!! 💪
Malina is your #AtalantaPOTM for the third straight month! 👑 Congratulations Ruslan!! 👏
Presented by https://t.co/mwUMGa5ryM#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/f40tQ8KBdk
Раніше Маліновського визнали найкращим гравцем всієї Серії А в травні.