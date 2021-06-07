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Утретє поспіль Маліновського визнали найкращим гравцем місяця в "Аталанті"

Небувалий особистий успіх українця.

Руслан Маліновський
Фото: EPA/UPG
Руслан Маліновський

Руслан Маліновський, який разом зі збірною України відшліфовує взаємодію на зборах перед Євро-2020, отримав приємну звістку з Італії.

28-річного українця визнали найкращим гравцем травня в "Аталанті". На його рахунку 3 голи і 3 асисти в 6 матчах за бергамців минулого місяця.

Зазначимо, для Руслана це вже третя поспіль індивідуальна нагорода у клубі.

Раніше Маліновського визнали найкращим гравцем всієї Серії А в травні.

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