Оголошено календар збірної України у відбірному турнірі на ЧС-2022

Стартує кваліфікація для нашої команди виїзним матчем проти Франції.

Фото: EPA/UPG

УЄФА на офіційному сайті опублікував календар матчів європейського відбірного етапу на Чемпіонат світу-2022.

Нагадаємо, збірна України зіграє в рамках групи D з Францією, Фінляндією, Боснією та Герцеговиною і Казахстаном.

Стартовий поєдинок підопічні Андрія Шевченка проведуть 24 березня проти чинних чемпіонів світу - французів.

А завершиться груповий етап для збірної України 16 листопада в Боснії та Герцеговині.

24 березня: Франція - Україна

28 березня: Україна - Фінляндія

- Фінляндія 31 березня: Україна - Казахстан

- Казахстан 1 вересня: Казахстан - Україна

4 вересня: Україна - Франція

- Франція 9 жовтня: Фінляндія - Україна

12 жовтня: Україна - Боснія та Герцеговина

- Боснія та Герцеговина 16 листопада: Боснія та Герцеговина - Україна

Безпосередньо на ЧС-2022 в Катарі вийдуть команди, які зайняли перші місця у своїх групах. Збірні, які посядуть другі позиції, виступлять у плей-оф, де у двох етапах розіграють ще три путівки.

Чемпіонат світу відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.