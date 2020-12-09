Оголошено календар збірної України у відбірному турнірі на ЧС-2022

УЄФА на офіційному сайті опублікував календар матчів європейського відбірного етапу на Чемпіонат світу-2022.
Нагадаємо, збірна України зіграє в рамках групи D з Францією, Фінляндією, Боснією та Герцеговиною і Казахстаном.
Стартовий поєдинок підопічні Андрія Шевченка проведуть 24 березня проти чинних чемпіонів світу - французів.
А завершиться груповий етап для збірної України 16 листопада в Боснії та Герцеговині.
- 24 березня: Франція - Україна
- 28 березня: Україна - Фінляндія
- 31 березня: Україна - Казахстан
- 1 вересня: Казахстан - Україна
- 4 вересня: Україна - Франція
- 9 жовтня: Фінляндія - Україна
- 12 жовтня: Україна - Боснія та Герцеговина
- 16 листопада: Боснія та Герцеговина - Україна
Безпосередньо на ЧС-2022 в Катарі вийдуть команди, які зайняли перші місця у своїх групах. Збірні, які посядуть другі позиції, виступлять у плей-оф, де у двох етапах розіграють ще три путівки.
Чемпіонат світу відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.