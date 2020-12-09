В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка
В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Гравець "Шахтаря" допускає можливість договірного матчу між "Реалом" і "Боруссією" в останньому турі Ліги чемпіонів
Гравець "Шахтаря" допускає можливість договірного матчу між "Реалом" і "Боруссією" в останньому турі Ліги чемпіонів
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму Росією
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму Росією
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
У Трускавці вбили місцевого кримінального авторитета
У Трускавці вбили місцевого кримінального авторитета
"Готовий навести порядок", - журналіст Бутусов прийняв пропозицію Міноборони
"Готовий навести порядок", - журналіст Бутусов прийняв пропозицію Міноборони
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаСпорт

Оголошено календар збірної України у відбірному турнірі на ЧС-2022

Стартує кваліфікація для нашої команди виїзним матчем проти Франції.

Фото: EPA/UPG

УЄФА на офіційному сайті опублікував календар матчів європейського відбірного етапу на Чемпіонат світу-2022.

Нагадаємо, збірна України зіграє в рамках групи D з Францією, Фінляндією, Боснією та Герцеговиною і Казахстаном.

Стартовий поєдинок підопічні Андрія Шевченка проведуть 24 березня проти чинних чемпіонів світу - французів.

А завершиться груповий етап для збірної України 16 листопада в Боснії та Герцеговині.

  • 24 березня: Франція - Україна
  • 28 березня: Україна - Фінляндія
  • 31 березня: Україна - Казахстан
  • 1 вересня: Казахстан - Україна
  • 4 вересня: Україна - Франція
  • 9 жовтня: Фінляндія - Україна
  • 12 жовтня: Україна - Боснія та Герцеговина
  • 16 листопада: Боснія та Герцеговина - Україна

Безпосередньо на ЧС-2022 в Катарі вийдуть команди, які зайняли перші місця у своїх групах. Збірні, які посядуть другі позиції, виступлять у плей-оф, де у двох етапах розіграють ще три путівки.

Чемпіонат світу відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також