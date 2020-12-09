Грандіозний скандал спалахнув у Парижі на матчі останнього туру Ліги чемпіонів, в якому "Парі Сен-Жермен" приймав "Істанбул".

Фото: EPA/UPG Себастьян Чолтеску

Матч перервали на 14-й хвилині за рахунку 0:0 після того, як резервний арбітр Себастьян Чолтеску (бригада суддів була з Румунії) назвав помічника тренера турецької команди П'єра Вебо "негром".

Після одного з епізодів на полі камерунський асистент головного тренера "Істанбула" накинувся на резервного суддю, який звернувся по допомогу до арбітра зустрічі Овідіу Хацегана.

Фото: EPA/UPG П'єр Вебо

"Чорний хлопець там, на лавці. Піди перевір, хто він. Той чорний, так не можна поводитися", - сказав Чолтеску Хацегану, уточнюючи, кого слід покарати.

Ці слова спровокували бурхливу реакцію турецького клубу. Найактивнішим у складі гостей виявився форвард Демба Ба, який також за свої висловлювання отримав червону картку.

Фото: EPA/UPG Демба Ба

"Ти ніколи не говориш "білий хлопець", коли говориш про білого. То чому ти сказав "цей чорний хлопець"?" - заявив Ба.

Після цього футболісти турецької команди покинули поле. Їхній приклад наслідували гравці ПСЖ.

Фото: EPA/UPG

Після того як команди пішли в роздягальню, делегат УЄФА намагався повернути їх на поле. Але переговори не мали успіху.

УЄФА поставився до претензії гостей з розумінням і запропонував компроміс: відправити Чолтеску працювати із системою VAR, а замість нього перевести на поле суддю, який спочатку сидів за пультом VAR.

Однак цей варіант не влаштував гравців, які наполягали, щоб суддю вивели зі складу делегації.

Але так суддівська бригада виявилася б недоукомплектованою, оскільки в бригаді VAR немає запасного, за правилами, вона складається з двох осіб. Відповідно, в разі відсторонення одного бригада залишається в неповному складі. І матч вирішили перервати.

Поєдинок дограють сьогодні. Причому з іншою суддівською бригадою.

Після інциденту Чолтеску намагався порозумітися. Про це у Twitter повідомляє Get French Football News.

Sebastian Colţescu picked up on Téléfoot Chaine footage: "Negru in Romanian means black. I am not a racist." — Get French Football News (@GFFN) December 8, 2020

"Negru по-румунськи означає "чорний". Я не расист", - підкреслив Чолтеску.

Огляд скандального епізоду.