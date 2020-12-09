Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

У матчі заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів "Барселона" приймала "Ювентус".

У поєдинку визначався переможець "динамівської" групи G. Для заняття першого місця гостям необхідно було перемагати з перевагою в 3 м'ячі, і вони цього добилися - 3:0.

Дублем відзначився Кріштіану Роналду. Причому, обидва м'ячі португалець забив з пенальті.

Матч був відзначений першим за два роки очним протистоянням Кріштіану і Ліонеля Мессі.

Після закінчення поєдинку CR7 відповів на питання про суперництво з Лео.

"Ми беремо участь в церемоніях нагородження вже років 12-13, і я ніколи не бачив в Мессі суперника, це все розпалюють в ЗМІ. Ми з ним завжди відмінно ладнали, і якщо ви поставите це питання Лео, він скаже вам те ж саме", - наводить слова Роналду Football Italia.

Також форвард "Ювентуса" висловився про перемогу на "Ноу Камп".

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

"Ця перемога - прилив упевненості. Нам потрібна була така перемога проти великої команди. Коли ти забиваєш три голи на "Ноу Камп", не може бути ніяких сумнівів в тому, що ти заслуговуєш перемоги в групі", - зазначив Кріштіану.