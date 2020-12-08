Шевченко прокоментував жеребкування відбірного турніру Чемпіонату світу-2022

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко прокоментував жеребкування кваліфікації Чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування "синьо-жовті" потрапили в одну групу зі збірними Франції, Фінляндії, Боснії та Герцеговини і Казахстану.

"Ми потрапили до дуже серйозної групи. Безумовно, матчі з чемпіоном світу збірною Франції будуть складними. Ми знаємо її силу. Команду Боснії та Герцеговини можна назвати найсильнішою серед тих, хто був у четвертому кошику. Фінляндію ми теж знаємо — грали проти цієї збірної у кваліфікації чемпіонату світу-2018", - цитує Шевченка пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

"Тоді поєдинки з фінами були важкими. Зараз ця команда продовжує прогресувати. Уже лиш те, що вона вийшла на чемпіонат Європи, є свідченням її прогресу. Не можна не зважати й на Казахстан.

Багато що залежатиме від календаря. Я сподіваюся, найближчим часом ми його дізнаємося, тоді й зможемо розмірковувати детальніше", - зазначив наставник збірної.