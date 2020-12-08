Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
У матчі Бундесліги форвард "Штутгарта" отримав жовту картку за зарахований знущальний гол
У матчі Бундесліги форвард "Штутгарта" отримав жовту картку за зарахований знущальний гол
ЗМІ опублікували розслідування про "армію Медведчука", яку очолює Кива
ЗМІ опублікували розслідування про "армію Медведчука", яку очолює Кива
Вибори мера у Кривому Розі: Екзит-поли показали суперечливі результати (оновлено)
Вибори мера у Кривому Розі: Екзит-поли показали суперечливі результати (оновлено)
Україна дізналася суперників по відбірному турніру на Чемпіонат світу-2022 (оновлено)
Україна дізналася суперників по відбірному турніру на Чемпіонат світу-2022 (оновлено)
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
ЗМІ назвали ім’я чоловіка, якого ФСБ застрелила на кордоні з Україною
ЗМІ назвали ім’я чоловіка, якого ФСБ застрелила на кордоні з Україною
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Помер екснардеп Станіслав Березкін
Помер екснардеп Станіслав Березкін
ГоловнаСпорт

Шевченко прокоментував жеребкування відбірного турніру Чемпіонату світу-2022

Наставник збірної України вважає, що наша група - одна з найскладніших.

Шевченко прокоментував жеребкування відбірного турніру Чемпіонату світу-2022
Андрій Шевченко
Фото: УАФ

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко прокоментував жеребкування кваліфікації Чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування "синьо-жовті" потрапили в одну групу зі збірними Франції, Фінляндії, Боснії та Герцеговини і Казахстану.

"Ми потрапили до дуже серйозної групи. Безумовно, матчі з чемпіоном світу збірною Франції будуть складними. Ми знаємо її силу. Команду Боснії та Герцеговини можна назвати найсильнішою серед тих, хто був у четвертому кошику. Фінляндію ми теж знаємо — грали проти цієї збірної у кваліфікації чемпіонату світу-2018", - цитує Шевченка пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

"Тоді поєдинки з фінами були важкими. Зараз ця команда продовжує прогресувати. Уже лиш те, що вона вийшла на чемпіонат Європи, є свідченням її прогресу. Не можна не зважати й на Казахстан.

Багато що залежатиме від календаря. Я сподіваюся, найближчим часом ми його дізнаємося, тоді й зможемо розмірковувати детальніше", - зазначив наставник збірної.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також