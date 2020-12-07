Брейк-данс став офіційним олімпійським видом спорту

У МОК сподіваються,що долучення до олімпійської програми вуличних змагань сприятиме залученню більш молодої аудиторії.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно додав вуличні танці у стилі брейк-данс в медальний залік на Олімпійських іграх в Парижі 2024 року.

Про це повідомляє американський телеканал ESPN.

Брейк-данс як вид змагань був запропонований паризькими організаторами майже два роки тому після успішного дебюту на юнацьких Олімпійських іграх 2018 року в Буенос-Айресі. У 2019 цей вид змагань пройшов подальші етапи затвердження на підставі окремих рішень правління МОК аж до повноправного членства.

У Парижі брейк-данс користується великою популярністю поряд зі спортивним скелелазінням і баскетболом.

У МОК сподіваються,що долучення до олімпійської програми вуличних змагань сприятиме залученню більш молодої аудиторії.

Виконком МОК також підтвердив, що в Парижі відбудуться змагання у таких видах спорту, як скейтбординг, спортивне скелелазіння і серфінг.

Ці три види спорту дебютують на Олімпійських іграх в Токіо, які були відкладені на один рік через пандемію коронавірусу і мали відкритися 23 липня 2021 року.

Змагання з серфінгу будуть проводитися далеко від Франції - за 9000 миль - на пляжах Таїті в Тихому океані. Згоду на це МОК вже отримав в березні.

Нагадаємо, Олімпійські ігри повинні були початися 24 липня, але кілька країн попередили, що не відправлять своїх спортсменів на змагання, якщо вони пройдуть в зазначені терміни. Серед них - Канада та Австралія. У березні було вирішено перенести Ігри на 2021 рік.

У жовтні МОК повідомив, що провів онлайн-сесії з більш ніж 200 організаціями з приводу проведення Олімпійських ігор 2020 року і запевнив усіх учасників конференцій у тому, що ОІ в Токіо відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.