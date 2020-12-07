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У трьох клубів УПЛ багатомісячні борги із зарплати, - президент Асоціації футболістів України

Серед них клуби, що брали участь на євроарені.

У трьох клубів УПЛ багатомісячні борги із зарплати, - президент Асоціації футболістів України
Олег Печерний
Фото: Instagram

Президент Асоціації футболістів України Олег Печерний висловив стурбованість фінансовою стабільністю деяких клубів Української Прем'єр-ліги.

Зокрема, функціонер зазначив заборгованість декількох клубів УПЛ та Першої ліги із зарплати футболістів.

"Від липня в "Олександрії" не платять зарплату. Уже чотири місяці в "Зорі" футболісти без грошей. Є затримки зарплаті в "Десні" - більше чотирьох місяців. 

Тривожить, що провідні клуби нашого чемпіонату, які грають за потрапляння в Лігу Європи, мають такі труднощі. Гравці до нас поки звернення не робили, але ми підтримуємо контакт. Ця тенденція лякає", - цитує Печерного 1927.kiev.ua.

"В Першій лізі у важкій ситуації "Гірник-Спорт", який знаходиться в лідируючій групі. Команда теж має серйозні заборгованості.

УАФ нічого для вирішення цих проблем не робить, а їх багато. Про допомогу клубам і гравцям навіть мови немає", - підсумував керівник Асоціації футболістів.

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