Син Шумахера став чемпіоном Формули-2

На автодромі "Сахір" у Бахрейні завершилася друга гонка вікенду Формули-2 та водночас остання у сезоні-2020. Мік Шумахер завоював титул чемпіона Формули-2.
Про це пише sport.24tv.ua.
Гонка склалася невдало для претендентів на титул – Міка Шумахера, сина семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, та Каллума Айлотта.
Шумахер провалив стартові кола і був змушений заїхати на піт-стоп за новими шинами. У результаті Мік фінішував лише 18-м і міг втратити титул.
Каллум Айлотт, який також претендував на титул, не зміг скористатися шансом. Йому потрібно було фінішувати на подіумі, з чим він не впорався.
Британець зіткнувся з підвищеним зносом гуми й до кінця гонки втратив багато позицій, прийшовши до фінішу лише на десятій позиції.
Це дозволило Шумахеру-молодшому стати чемпіоном серії 2020 року. 21-річний німецький гонщик став чемпіоном у складі команди Prema Racing.
F2 Champion 🤝 @ScuderiaFerrari #SakhirGP 🇧🇭 #F2 pic.twitter.com/DuHwZI6BVl— Formula 2 (@FIA_F2) December 6, 2020
Уже в новому сезоні Шумахер буде виступати у Формулі-1 . Німецький гонщик підписав контракт з командою Haas.