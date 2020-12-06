Син Шумахера став чемпіоном Формули-2

У Бахрейні завершилася друга гонка вікенду Формули-2 та водночас остання у сезоні-2020.

На автодромі "Сахір" у Бахрейні завершилася друга гонка вікенду Формули-2 та водночас остання у сезоні-2020. Мік Шумахер завоював титул чемпіона Формули-2.

Про це пише sport.24tv.ua.

Гонка склалася невдало для претендентів на титул – Міка Шумахера, сина семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, та Каллума Айлотта.

Шумахер провалив стартові кола і був змушений заїхати на піт-стоп за новими шинами. У результаті Мік фінішував лише 18-м і міг втратити титул.

Каллум Айлотт, який також претендував на титул, не зміг скористатися шансом. Йому потрібно було фінішувати на подіумі, з чим він не впорався.

Британець зіткнувся з підвищеним зносом гуми й до кінця гонки втратив багато позицій, прийшовши до фінішу лише на десятій позиції.

Це дозволило Шумахеру-молодшому стати чемпіоном серії 2020 року. 21-річний німецький гонщик став чемпіоном у складі команди Prema Racing.

Уже в новому сезоні Шумахер буде виступати у Формулі-1 . Німецький гонщик підписав контракт з командою Haas.