Під час проведення етапу в Росії на трасі "Сочі Автодром" друга гонка Формули-2 була перервана червоними прапорами після інциденту, учасниками якого стали Лука Гьотто і Джек Ейткен.

Пілоти вели гостру боротьбу на повороті "Омега", в якийсь момент Джека трохи зірвало з траєкторії і він відправив Гьотто у відбійник, але й сам в нього влетів.

При цьому болід італійця загорівся. Спортсмен встиг покинути машину, не отримавши травм.

З огляду на сильне руйнування відбійників було прийнято рішення гонку не відновлювати.

This crash ended the Sprint Race prematurely 🚩



Thankfully both Jack Aitken and Luca Ghiotto walked away from the incident#RussianGP 🇷🇺 #F2 pic.twitter.com/qPexWLQjaf — Formula 2 (@FIA_F2) September 27, 2020