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У Формулі-2 гонка була завершена достроково через страшну аварію

Пожежа знищила болід.

У Формулі-2 гонка була завершена достроково через страшну аварію
Фото: championat.com

Під час проведення етапу в Росії на трасі "Сочі Автодром" друга гонка Формули-2 була перервана червоними прапорами після інциденту, учасниками якого стали Лука Гьотто і Джек Ейткен.

Пілоти вели гостру боротьбу на повороті "Омега", в якийсь момент Джека трохи зірвало з траєкторії і він відправив Гьотто у відбійник, але й сам в нього влетів.

При цьому болід італійця загорівся. Спортсмен встиг покинути машину, не отримавши травм.

З огляду на сильне руйнування відбійників було прийнято рішення гонку не відновлювати.

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