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"Гоффенгайм" принизив "Баварію", перервавши рекордну серію мюнхенців

Blau-Weiß обіграли чемпіона.

&quot;Гоффенгайм&quot;
Фото: EPA/UPG
"Гоффенгайм"

Вже в 2-му турі Бундесліги грянула справжня сенсація. 

Скромний "Гоффенгайм" обіграв чемпіона країни восьми останніх років і чинного переможця Ліги Чемпіонів "Баварію". І не просто обіграв, а забив у ворота Мануеля Нойєра 4 голи, пропустивши лише один у відповідь.

Таким чином, перервалася унікальна серія баварців, що складалася з 23 переможних матчів поспіль.

"Баварія" програла вперше з грудня 2019 року.

Нагадаємо, 

"Баварія" стала першим клубом з команд топ-5 європейських ліг, яка здобула стільки перемог поспіль.

Highlights матчу "Гоффенгайм" - "Баварія" - на сайті офіційного мовника Бундесліги.

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