Фото: EPA/UPG "Гоффенгайм"

Вже в 2-му турі Бундесліги грянула справжня сенсація.

Скромний "Гоффенгайм" обіграв чемпіона країни восьми останніх років і чинного переможця Ліги Чемпіонів "Баварію". І не просто обіграв, а забив у ворота Мануеля Нойєра 4 голи, пропустивши лише один у відповідь.

Таким чином, перервалася унікальна серія баварців, що складалася з 23 переможних матчів поспіль.

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Hoffenheim end Bayern's record-breaking 23-game winning streak across all competitions with a 4-1 win. 😱 pic.twitter.com/bI2MCe2W9X — Squawka Football (@Squawka) September 27, 2020

"Баварія" програла вперше з грудня 2019 року.

Нагадаємо,

"Баварія" стала першим клубом з команд топ-5 європейських ліг, яка здобула стільки перемог поспіль.

Highlights матчу "Гоффенгайм" - "Баварія" - на сайті офіційного мовника Бундесліги.