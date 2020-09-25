"Баварія" стала володарем Суперкубка УЄФА

У Будапешті на частково заповненому стадіоні "Пушкаш Арена" відбувся матч за Суперкубок УЄФА між переможцем Ліги чемпіонів "Баварією" і Ліги Європи - "Севільєю".

У додатковий час перемогу здобув німецький клуб - 2:1.

У першому таймі абсолютною перевагою володіли мюнхенці, проте рахунок відкрили "севільянос". На 13-й хвилині з пенальті Лукас Окампос вивів "Севілью" вперед.

На 34-й хвилині баварці Томас Мюллер, Роберт Левандовскі і Леон Горецька розіграли витончену триходівку, реалізовану останнім - 1:1.

У другому таймі характер гри не змінився - підопічні Ганса-Дітера Фліка продовжували володіти ігровою і територіальною перевагою, забивши 2 голи у ворота суперника. Але обидва м'ячі були скасовані.

Були моменти у іспанців, але на останньому рубежі "Баварії" надійно грав Мануель Нойер.

Все вирішилося в додатковий час. Вийшовши на заміну Хаві Мартінес першим же своїм дотиком відправив м'яч у ворота Яссіна Буну - 2:1.

"Баварія", після перемоги в Бундеслізі, Кубку Німеччини та Лії чемпіонів, завоювала свій 4-й титул в сезоні.