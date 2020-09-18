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Один з лідерів "Баварії" переходить в "Ліверпуль"

Тіаго Алькантара переїжджає на береги Мерсі.

Один з лідерів "Баварії" переходить в "Ліверпуль"
Тіаго Алькантара с дружиною Джулією Вігас
Фото: EPA/UPG

Іспанський півзахисник Тіаго Алькантара через Twitter попрощався з "Баварією" перед трансфером в "Ліверпуль".

 

У своєму зверненні 29-річний іспанець подякував німецький клуб за час, проведений в Мюнхені, і зазначив, що "Баварія" завжди залишиться для нього рідною.

У той же час Тіаго написав, що прийняте рішення є чисто спортивним. Як футболіст він хоче вирішувати нові завдання, щоб розвиватися так, як це було в "Баварії".

У минулому сезоні Алькантара зіграв 40 матчів за "Баварію", забив три голи і віддав два ассист. Разом з клубом він завоював требл - виграв Лігу чемпіонів, Кубок Німеччини і Бундеслігу.

"Баварія" підписала іспанця в 2013 році, викупивши його контракт у "Барселони" за € 25 млн.

Додамо, що сума трансфера до "Ліверпуля" складе € 30 млн.

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