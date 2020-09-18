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"Шахтар" віддав нігерійського форварда в оренду в турецький клуб

Оларенважу Кайоде перебрався в Сівас.

"Шахтар" віддав нігерійського форварда в оренду в турецький клуб
Оларенважу Кайоде
Фото: sivasspor.org.tr

Форвард донецького "Шахтаря" Оларенважу Кайоде перебрався в турецький "Сівасспор", повідомляє офіційний сайт Yiğidolar.

"Гірники" віддали форварда в оренду до кінця сезону-2020/21.

Спочатку нападник мав стати гравцем "Різеспора", проте переговори нігерійця з представниками турецького клубу не увінчалися успіхом.

Відзначимо, Кайоде перебрався в "Шахтар" з англійського "Манчестер Сіті" в 2018 році. За донецький клуб він провів 22 матчі, в яких забив 5 голів.

Додамо, що за клуб з Сиваса грає український півзахисник Сергій Рибалка.

За підсумками минулого сезону "Сівасспор" зайняв 4-е місце, відставши всього на 2 очки від "бронзового" "Бешикташа".

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