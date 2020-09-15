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"Шахтар" змінив технічного спонсора

Клуб розпочав співпрацю з Puma.

"Шахтар" змінив технічного спонсора
Сергій Палкін (праворуч) і Володимир Горобець
Фото: шахтар

З наступного сезону компанія Puma буде новим технічним спонсором чемпіона України - "Шахтаря", повідомляють на офіційному сайті "гірників".

Контракт між сторонами укладено на 5 років.

Генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін зазначив, що цей контракт є великим кроком для клубу.

"Я дуже радий, що ми почали роботу зі світовим спортивним брендом, а саме - Puma. Я відчуваю, що між нашою командою і командою Puma відбулася повна синергія. Ми дивимося в одному напрямку, а це найголовніше у співпраці", - заявив функціонер.

Тим часом генеральний директор Puma в Україні і Росії Володимир Горобець зазначив, що для Puma співпраця з футбольним клубом завжди була одним із пріоритетних напрямків.

"Ми не могли уявити собі партнера кращого, ніж "Шахтар". Я дуже радий, що бажання йти разом було відразу взаємним. Ми переконані, що співпраця з "Шахтарем" дозволить нам продовжити активний розвиток компанії Puma на глобальній арені".

У комюніке також зазначено, що презентація нової форми запланована до старту сезону-2021/22. Компанії вірять у спільну перемогу на полі і за його межами.

Контракт "Шахтаря" з нинішнім технічним спонсором Nike минає цього року. З Nike донецький клуб співпрацював з 2008-го.

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