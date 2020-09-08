"Шахтар" пропустить матч другого туру УПЛ через спалах коронавируса в стані суперника

В рамках другого туру Української Прем'єр-ліги дебютант вищого українського дивізіону львівський "Рух" повинен був зустрітися з чемпіоном країни донецьким "Шахтарем" на своєму полі 12 вересня.

Однак, за інформацією офіційного сайту "гірників", матч не відбудеться в призначений термін. Справа в тому, що в стані "Руху" стався спалах коронавируса. "Рух" на своєму офіційному сайті підтвердив п'ять випадків зараження коронавірусом серед гравців. Також позитивний тест здав один медпрацівник.

Таким чином, Дирекція УПЛ ухвалила рішення про перенесення даного поєдинку. Нова проміжна дата протистояння команд зі Львова та Донецька - 23 вересня.

Нагадаємо, що другий тур відкривається 11 вересня матчем "Динамо" і "Десни" в Києві. Гра розпочнеться о 19:00 і пройде без глядачів.