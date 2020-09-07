Фото: EPA/UPG Мейсон Грінвуд

Гравці збірної Англії, півзахисник Філ Фоден з "Манчестера Сіті" і його земляк з "Юнайтед", форвард Мейсон Грінвуд відсторонені від національної команди, повідомляє Твіттер збірної Англії.

Наставник "Трьох левів" Гарет Саутгейт підтвердив, що обидва футболісти вже покинули розташування збірної.

Gareth Southgate, who is currently speaking to the media ahead of tomorrow’s game, has confirmed Phil Foden and Mason Greenwood will not travel with the #ThreeLions to Denmark. — England (@England) September 7, 2020

Причиною стало порушення футболістами карантину - 20-річний Фоден і 18-річний Грінвуд привели дівчат в готель команди.

Випадок стався в Ісландії, де збірна Англії проводила свій стартовий матч Ліги націй (англійці виграли з рахунком 1:0).

У мережу потрапило відео, зняте однієї з дівчат, на якому видно обох англійських збірників.

Додамо, що завтра англійці проведуть свій другий матч на цьому турнірі і також на виїзді. Суперником виступить збірна Данії.