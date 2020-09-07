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Два футболісти збірної Англії були виведені зі складу після скандалу з дівчатами в готелі команди

Фоден і Грінвуд порушили карантин.

Мейсон Грінвуд
Фото: EPA/UPG
Мейсон Грінвуд

Гравці збірної Англії, півзахисник Філ Фоден з "Манчестера Сіті" і його земляк з "Юнайтед", форвард Мейсон Грінвуд відсторонені від національної команди, повідомляє Твіттер збірної Англії.

Наставник "Трьох левів" Гарет Саутгейт підтвердив, що обидва футболісти вже покинули розташування збірної.

Причиною стало порушення футболістами карантину - 20-річний Фоден і 18-річний Грінвуд привели дівчат в готель команди.

Випадок стався в Ісландії, де збірна Англії проводила свій стартовий матч Ліги націй (англійці виграли з рахунком 1:0).

У мережу потрапило відео, зняте однієї з дівчат, на якому видно обох англійських збірників.

Додамо, що завтра англійці проведуть свій другий матч на цьому турнірі і також на виїзді. Суперником виступить збірна Данії.

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