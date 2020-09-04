Ярмоленко став найрезультативнішим гравцем в історії збірної України

Футболіст "Вест Гема" набрав 58 очок за системою гол+пас.

Напередодні збірна України з перемоги стартувала у другому розіграші Ліги націй, обігравши у Львові команду Швейцарії - 2:1.

Один з голів – на рахунку півзахисника Андрія Ярмоленка.

Таким чином, гравець "Вест Гема" вийшов на перше місце в національній команді за загальною кількістю голів і результативних передач, повідомляє Transfermarkt.

Тепер на рахунку 30-річного уродженця Санкт-Петербурга 58 результативних дій - 38 голів і 20 результативних передач.

Ярмоленко обійшов нинішнього наставника збірної України Андрія Шевченка, у якого 48 голів і 9 гольових пасів (57).

У топ-5 також входять Євген Коноплянка 33 (21+12), Олег Гусєв 22 (13+9) і Сергій Ребров 17 (15+2).