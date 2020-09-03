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Федерер, Роналду, Мессі і Неймар увійшли в топ-10 найбагатших знаменитостей за версією Forbes

Але перше місце - за фотомоделлю.

Федерер, Роналду, Мессі і Неймар увійшли в топ-10 найбагатших знаменитостей за версією Forbes
Роджер Федерер
Фото: EPA/UPG

Видання Forbes представило рейтинг найбагатших знаменитостей.

Половину місць в першій десятці списку зайняли спортсмени, повідомляє "Спорт-Експрес".

Кращий з них - швейцарскій тенісист Роджер Федерер, чий дохід за минулий рік оцінюється в 106,3 млн дол., окупував третю сходинку.

Відразу за ним розташувалися представники футбольної індустрії - Кріштіану Роналду (105 млн.) І Ліонель Мессі (104 млн).

У топ-10 також потрапив футболіст ПСЖ Неймар (95,5 млн) і гравець НБА Леброн Джеймс (88,2 млн).

А очолила список американська модель, підприємниця, світська і медійна особистість Кайлі Дженнер, чий дохід склав 590 млн дол.

Кайлі Дженнер
Фото: EPA/UPG
Кайлі Дженнер

Список 10 найбагатших знаменитостей за версією Forbes:

  1. Кайлі Дженнер (США, модель) - 590 млн дол.
  2. Каньє Уест (США, репер) - 170
  3. Роджер Федерер (Швейцарія, теніс) - 106,3
  4. Кріштіану Роналду (Португалія, футбол) - 105
  5. Ліонель Мессі (Аргентина, футбол) - 104
  6. Тайлер Перрі (США, актор) - 97
  7. Неймар (Бразилія, футбол) - 95,5
  8. Говард Стерн (США, телеведучий) - 90
  9. Леброн Джеймс (США, баскетбол) - 88,2
  10. Дуейн Джонсон (США, актор) - 87,5
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