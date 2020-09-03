Федерер, Роналду, Мессі і Неймар увійшли в топ-10 найбагатших знаменитостей за версією Forbes

Але перше місце - за фотомоделлю.

Видання Forbes представило рейтинг найбагатших знаменитостей.

Половину місць в першій десятці списку зайняли спортсмени, повідомляє "Спорт-Експрес".

Кращий з них - швейцарскій тенісист Роджер Федерер, чий дохід за минулий рік оцінюється в 106,3 млн дол., окупував третю сходинку.

Відразу за ним розташувалися представники футбольної індустрії - Кріштіану Роналду (105 млн.) І Ліонель Мессі (104 млн).

У топ-10 також потрапив футболіст ПСЖ Неймар (95,5 млн) і гравець НБА Леброн Джеймс (88,2 млн).

А очолила список американська модель, підприємниця, світська і медійна особистість Кайлі Дженнер, чий дохід склав 590 млн дол.

Фото: EPA/UPG Кайлі Дженнер

Список 10 найбагатших знаменитостей за версією Forbes: