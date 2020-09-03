Федерер, Роналду, Мессі і Неймар увійшли в топ-10 найбагатших знаменитостей за версією Forbes

Видання Forbes представило рейтинг найбагатших знаменитостей.
Половину місць в першій десятці списку зайняли спортсмени, повідомляє "Спорт-Експрес".
Кращий з них - швейцарскій тенісист Роджер Федерер, чий дохід за минулий рік оцінюється в 106,3 млн дол., окупував третю сходинку.
Відразу за ним розташувалися представники футбольної індустрії - Кріштіану Роналду (105 млн.) І Ліонель Мессі (104 млн).
У топ-10 також потрапив футболіст ПСЖ Неймар (95,5 млн) і гравець НБА Леброн Джеймс (88,2 млн).
А очолила список американська модель, підприємниця, світська і медійна особистість Кайлі Дженнер, чий дохід склав 590 млн дол.
Список 10 найбагатших знаменитостей за версією Forbes:
- Кайлі Дженнер (США, модель) - 590 млн дол.
- Каньє Уест (США, репер) - 170
- Роджер Федерер (Швейцарія, теніс) - 106,3
- Кріштіану Роналду (Португалія, футбол) - 105
- Ліонель Мессі (Аргентина, футбол) - 104
- Тайлер Перрі (США, актор) - 97
- Неймар (Бразилія, футбол) - 95,5
- Говард Стерн (США, телеведучий) - 90
- Леброн Джеймс (США, баскетбол) - 88,2
- Дуейн Джонсон (США, актор) - 87,5