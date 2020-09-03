Відбулася зустріч президента "Барселони" і батька Мессі

Батько капітана "Барселони" Ліонеля Мессі Хорхе, який представляє його інтереси як агент, зустрівся з президентом каталонського клубу Хосепом Бартомеу.

За інсайдерською інформацією Marca, керівник "блаугранас" заявив, що клуб не має наміру вести з іншими клубами переговори про трансфер аргентинця, оскільки, згідно з контрактом, термін дії пункту, за умовами якого Мессі міг покинути стан каталонців у це міжсезоння, минув 10 червня.

Крім того, Лео є ключовим гравцем "Барселони".

Бартомеу наполягає на поверненні Мессі до тренувань.

Тим часом батько футболіста повторив бажання Ліонеля покинути "Барсу".

Раніше батько Мессі заявив про невелику ймовірність того, що гравець залишиться в "Барселоні". За інформацією ЗМІ, аргентинець погодив контракт із "Манчестером Сіті", задля якого аргентинець навіть готовий припустити поточний сезон.