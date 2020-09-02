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З боєм Усика й Чисори виникла велика проблема, - промоутер

Поєдинок двох супертяжів може не відбутися вчасно.

З боєм Усика й Чисори виникла велика проблема, - промоутер
Олександр Усик, Дерек Чісора і Єдді Гірн
Фото: Skysports.com

Копромоутер ексчемпіона світу в крузервейті Олександра Усика (17-0, 13 КО) Едді Гірн, який також є промоутером Matchroom Boxing, розповів про труднощі в організації бою між українцем і британцем Дереком Чисорою (32-9, 23 КО).

"У нас виникла велика проблема з цим поєдинком. Річ у тому, що ми планували його, зважаючи на заповнену арену O2 в Лондоні. Але якщо ми не зможемо продати всі квитки, то втратимо кілька мільйонів доларів", - цитує Гірна BoxingNews24.

"Тут два варіанти: боксерам треба або погоджуватися на зменшений гонорар, або чекати. Зараз ведуться переговори з Усиком і представниками Чисори. Захочуть вони почекати чи погодяться виступити 31 жовтня? Це буде відомо вже найближчим часом", - зазначив Гірн.

Нагадаємо, що бій Усик-Чисора, який переносили двічі через коронавірус, повинен відбутися 31 жовтня.

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