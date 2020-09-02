Фото: J48tennis.net

Офіційний Twitter турніру WTA в Страсбурзі помилково поставив прапор Росії поруч із прізвищем першої ракетки України Еліни Світоліної (№5 WTA) в анонсі змагань.

У відповідь Еліна відправила український прапор. Пресслужба турніру перепросила за свою помилку і зробила нову публікацію вже з синьо-жовтим прапором.

@ElinaSvitolina sorry for the mistake 🇺🇦 — WTA Strasbourg (@WTA_Strasbourg) September 1, 2020

Аналогічну помилку з прапором пресслужба турніру зробила і з представницею США Софі Кенін. Поруч з прізвищем спортсменки був вказаний прапор Ліберії, який дуже схожий на американський, тільки замість 50 зірок, на прапорі красується одна велика зірка.

Пізніше організатори виправили і цю помилку.

✅ Achetez vos billets pour les #IS20 pour voir les meilleures joueuses du monde !

Cette année, les numéros 3 (@KaPliskova 🇨🇿), 4 (@SofiaKenin 🇺🇸) et 5 mondiales (@ElinaSvitolina

, of course 🇺🇦) seront aux #IS !🤩



© Internationaux de Strasbourg / © Chryslène Caillaud pic.twitter.com/oM9PpOzVGv — WTA Strasbourg (@WTA_Strasbourg) September 1, 2020

Відзначимо, що Страсбурзькі змагання жіночого протуру створено в 1987 році як частину серії ґрунтових турнірів, що передують французькому національному турніру "Великого шолома" - "Роллан Гарросу". З 2009 року належить до міжнародної серії WTA з призовим фондом 250 тис. дол.