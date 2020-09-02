У сазі про Мессі несподіваний поворот

Хосеп Гвардіола вважає, що аргентинцеві краще залишитися в "Барселоні" ще на рік.

Головний тренер "Манчестера Сіті" Хосеп Гвардіола обговорив з капітаном "Барселони" Ліонелем Мессі його можливий трансфер до "городян", повідомляє Mundo Deportivo.

За інсайдерською інформацією, іспанський фахівець вважає, що аргентинцеві краще залишитися в "Барселоні" ще на рік, до кінця його контракту з "блаугранас". Передбачалося, що Ліонель перейде саме в "Манчестер Сіті". Проте боси "городян", проаналізувавши фінансову ситуацію, відмовилися від цієї ідеї.

Наріжний камінь - величезна сума клаусули, 700 млн євро. При цьому оклад футболіста також може стати проблемою для англійського клубу.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що футболіст уже не вважає себе причетним до "Барселони" і не хоче відвідувати тренування й інші заходи клубу. Нагадаємо, Ліонель відмовився здавати обов'язковий тест на коронавірус.

Заради зміни клубу Мессі може пропустити наступний сезон - і через рік вартість футболіста буде дорівнювати нулю.