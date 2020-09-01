Перша олімпійська чемпіонка України Ніна Бочарова померла у віці 95 років

На літній Олімпіаді-1952 спортсменка виграла одразу чотири медалі.

На 96-му році життя пішла з життя легенда українського спорту, перша Олімпійська чемпіонка України, уславлена спортивна гімнастка Ніна Бочарова.

Про це повідомляється на офіційному сайті НОК України.

"Важко переоцінити внесок Ніни Антонівни в розвиток гімнастики та всього олімпійського руху. В історію світового олімпізму ім'я цієї тендітної, але разом з цим неперевершеної спортсменки назавжди вписано золотими буквами", - сказано в повідомленні.

Ніна Бочарова - перша українка, що завоювала золото на Олімпійських іграх. Спортсменка виграла дві золоті та дві срібні медалі на літній Олімпіаді-1952. У 1949 році Бочарова стала абсолютною чемпіонкою СРСР, у 1954-му - чемпіонкою світу.

Також гімнастка відома тим, що придумала вправу, яку раніше ніхто не відтворював у світі - поперечний шпагат на брусах.

Нагадаємо, 19 серпня на 102-му році життя помер президент Національної академії наук України Борис Патон.