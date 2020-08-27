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Помер перший мер Львова Василь Шпіцер

Він був міським головою у 1990-1994 роках.

Помер перший мер Львова Василь Шпіцер
Василь Шпіцер
Фото: фото Гал-інфо

Сьогодні на 72-му році життя помер перший мер Львова часів незалежності України Василь Шпіцер.

Про це повідомив чинний міський голова Андрій Садовий.

"Сьогодні відійшов у вічність перший міський голова Львова Василь Шпіцер. Велика втрата для рідних і для всієї громади міста", - написав він у фейсбуці.

Про причини смерті Шпіцера Садовий не повідомив.

Василь Шпіцер народився 2 жовтня 1947 року в селі Нижня Лукавиця Стрийського району. Він закінчив Львівський політехнічний інститут. Потім - навчався в аспірантурі Московського авіаційного інституту, де захистив кандидатську. Шпіцер є автором і співавтором понад 25 винаходів.

У часи перебудови Шпіцер був делегатом установчих конференцій Товариства української мови та Народного руху України за перебудову.

У 1990 році Шпіцер обраний депутатом Львівської обласної та міської рад. У 1990-1994 роках був міським головою Львова.

Після закінчення повноважень працював начальником управління Львівської ОДА, а 1996 року - заступником директора фірми "ГАЛЬ-Дженералтранс" у Києві. У 2010 році Василь Шпіцер брав участь у виборах мера Львова від Конгресу українських націоналістів.

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