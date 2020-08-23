Біля Мінська знайшли мертвим чоловіка, який пропав під час протестів 12 серпня

У лісопарку на околиці Мінська знайшли тіло 28-річного Микити Кривцова, який пропав під час протестів 12 серпня. Про це повідомило білоруське видання "Наша Ніва".

За словами дружини загиблого, останній раз Микита виходив на зв'язок 12 серпня, в той день його телефон знаходився в районі Республіканського центру неврології та нейрохірургії в Мінську.

Тіло чоловіка знайшли за 1,7 км від його будинку.

"Я не знаю, брав участь він в мітингах чи ні, не знаю, чи був він затриманий чи ні. Він 12-го серпня перестав виходити на зв'язок - і все: людина зникла. А сьогодні нам зателефонували і сказали, що його знайшли повішеним. Ми тільки завтра поїдемо в морг, міліцію і будемо все дізнаватися. Я впевнена, що сам він не міг цього зробити", - розповіла дружина загиблого Олена виданню Белсат.

Правоохоронці стверджують, що на тілі Микити немає видимих пошкоджень.

Нагадаємо, під час протестів після президентських виборів у Білорусі силовики затримали близько 7000 осіб. Багато з них заявили про насильство і нелюдське ставлення під час затримання ОМОНом та у відділеннях міліції.

В ООН повідомили про загибель чотирьох осіб внаслідок травм, отриманих під час протестів. Правозахисники кажуть про п’ять жертв. Офіційно в МВС підтвердили смерть трьох осіб.

Близько 70 людей вважаються зниклими. 21 серпня в МВС заявили, що "частина громадян виїхала на заробітки або на відпочинок за кордон, нікого не попередивши", і що їм залишилося перевірити кілька десятків заяв про зникнення.