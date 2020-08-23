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Біля Мінська знайшли мертвим чоловіка, який пропав під час протестів 12 серпня

Микиту Кравцова знайшли повішеним, правоохоронці стверджують, що на тілі пошкоджень немає.

Біля Мінська знайшли мертвим чоловіка, який пропав під час протестів 12 серпня
Фото: nn.by

У лісопарку на околиці Мінська знайшли тіло 28-річного Микити Кривцова, який пропав під час протестів 12 серпня. Про це повідомило білоруське видання "Наша Ніва".

За словами дружини загиблого, останній раз Микита виходив на зв'язок 12 серпня, в той день його телефон знаходився в районі Республіканського центру неврології та нейрохірургії в Мінську.

Тіло чоловіка знайшли за 1,7 км від його будинку. 

"Я не знаю, брав участь він в мітингах чи ні, не знаю, чи був він затриманий чи ні. Він 12-го серпня перестав виходити на зв'язок - і все: людина зникла. А сьогодні нам зателефонували і сказали, що його знайшли повішеним. Ми тільки завтра поїдемо в морг, міліцію і будемо все дізнаватися. Я впевнена, що сам він не міг цього зробити", - розповіла дружина загиблого Олена виданню Белсат.

Правоохоронці стверджують, що на тілі Микити немає видимих пошкоджень.

Нагадаємо, під час протестів після президентських виборів у Білорусі силовики затримали близько 7000 осіб. Багато з них заявили про насильство і нелюдське ставлення під час затримання ОМОНом та у відділеннях міліції. 

В ООН повідомили про загибель чотирьох осіб внаслідок травм, отриманих під час протестів. Правозахисники кажуть про п’ять жертв. Офіційно в МВС підтвердили смерть трьох осіб.

Близько 70 людей вважаються зниклими. 21 серпня в МВС заявили, що "частина громадян виїхала на заробітки або на відпочинок за кордон, нікого не попередивши", і що їм залишилося перевірити кілька десятків заяв про зникнення.

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