Євросоюз і США вперше за 20 років домовились про зниження мит

Європейський Союз і США підписали угоду про зниження мита на низку товарів на декілька сотень мільйонів доларів. Про це повідомили торговий представник США Роберт Лайтхайзер і торговий комісар Європейського Союзу Філ Хоган, передає Голос Америки.

Це перше зниження мит між Штатами та Євросоюзом за більш ніж 20 років.

"Ми хочемо, щоб цей пакет зниження тарифів ознаменував початок процесу, який приведе до нових угод, що створять більш вільну, справедливу і взаємовигідну атмосферу трансатлантичної торгівлі", - йдеться в комюніке.

Угода стосується низки специфічних товарів.

Наприклад, ЄС скасує мита на імпорт живих і заморожених лобстерів. Їх експорт з США в Євросоюз перевищив у 2017 році $ 111 млн. ЄС скасує ці тарифи "заднім числом", починаючи з 1 серпня 2020 року.

Європейські мита скасовані на п'ять років, однак Єврокомісія ініціює процедури, які зроблять зміни постійними.

США знизять на 50% тарифні ставки на товари з ЄС середньорічною торговою вартістю в $ 160 млн. Серед них приготовані страви, кришталевий посуд, засоби для обробки поверхонь, ракетний порох, запальнички і деталі для запальних пристроїв.

Зниження тарифів в США також почало діяти з 1 серпня 2020 року.

Нагадаємо, у липні США оголосили про введення 25% мита на косметику і сумки з Франції. Рішення прийняли у відповідь на французький цифровий податок.