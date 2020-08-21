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Словенія вводить обов'язковий карантин для українців

Всього у список країн червоної зони у Словенії потрапили 74 країни.

Словенія вводить обов'язковий карантин для українців

Влада Словенії змінила правила в’їзду для українців. Від сьогодні, 21 серпня, Україну внесено до червоної зони. Відтепер українці повинні по прибутті до країни проходити 14-денний карантин, окрім окремих категорій громадян, щодо яких діють інші правила.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті уряду Словенії.

Всього у список країн червоної зони у Словенії потрапили 74 країни. Окрім України, у ньому Росія, Молдова, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Албанія, Бельгія та інші.

У "зеленому списку" Словенії 19 країн, після повернення з яких самоізоляція не потрібна.  

Варто додати, що Словенія - одна з понад чотирьох десятків держав, які відкрили кордони для українців.

Раніше ми повідомляли, що з 1 вересня від усіх мандрівників, які приїжджають до країни, Єгипет вимагатиме  негативний ПЛР-тест на COVID-19.

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