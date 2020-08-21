Європа веде переговори з Путіним про Білорусь

Європейські лідери змушені обговорювати ситуацію в Білорусі з російським керівництвом, оскільки президент самої Білорусі відмовляється говорити з політиками ЄС.

Про це розповіла канцлерка ФРН Ангела Меркель на спільній з президентом Франції Еммануелем Макроном пресконференції після переговорів 20 серпня в резиденції Форт Брегансон поблизу Тулона.

Про це інформує "Укрінформ".

"Ми говоримо з Росією. Ми б хотіли з Білоруссю, але президент Лукашенко досі ні з ким не розмовляв", - сказала канцлерка і знову висловила жаль через відмову Лукашенка відповісти на її пропозицію провести телефонну розмову.

Меркель згадала свою і Макрона розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої вони довели до російського керівника свою чітку позицію щодо очікувань Німеччини, Франції та ЄС загалом: народ Білорусі повинен мати можливість сам вирішити свою долю; потрібен діалог між опозицією і владою за посередництва, наприклад, ОБСЄ.

Також канцлерка зазначила: "Ми шукаємо діалог. Але будемо наполягати на певних речах: звільнення політичних в'язнів, ніякого насильства, вільне вираження думок, право на демонстрації, інклюзивний діалог у країні - це цінності, які ми відстоюємо не тільки в нас вдома, але і для мужніх людей у Білорусі".

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель у вівторок, 18 серпня, провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним з приводу ситуації в Білорусі.

Нині Берлін через дипломатичні канали також намагається зв'язатися з Олександром Лукашенком з метою врегулювання ситуації.