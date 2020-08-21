Посадовців командування Медичних сил ЗСУ викрили на мільйонному хабарі
Посадовців командування Медичних сил ЗСУ викрили на мільйонному хабарі
​До червоної зони з 24 серпня потрапили шість міст і вісім районів (оновлено)
​До червоної зони з 24 серпня потрапили шість міст і вісім районів (оновлено)
Сергій Притула залишає "Вар’яти-шоу" та кар’єру актора
Сергій Притула залишає "Вар’яти-шоу" та кар’єру актора
Сергій Притула: Не можна займатися мерською кампанією на «пів шишечки»
Сергій Притула: Не можна займатися мерською кампанією на «пів шишечки»
Російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації (оновлено)
Російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації (оновлено)
Верховний суд Ізраїлю зобов'язав уряд розглянути питання повернення ​останків рабі Нахмана з Умані
Верховний суд Ізраїлю зобов'язав уряд розглянути питання повернення ​останків рабі Нахмана з Умані
Експертів у справі Шеремета можуть позбавити права проводити експертизи
Експертів у справі Шеремета можуть позбавити права проводити експертизи
Кравчук пояснив "ультиматум" РФ щодо виборів на Донбасі
Кравчук пояснив "ультиматум" РФ щодо виборів на Донбасі
Справа Шеремета: свідок розповів, чому забезпечив хибне алібі Антоненку
Справа Шеремета: свідок розповів, чому забезпечив хибне алібі Антоненку
ГоловнаСвіт

Європа веде переговори з Путіним про Білорусь

Лукашенко відмовляється говорити з політиками ЄС.

Європа веде переговори з Путіним про Білорусь
Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко на Форуме регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге, 18
Фото: EPA/UPG

Європейські лідери змушені обговорювати ситуацію в Білорусі з російським керівництвом, оскільки президент самої Білорусі відмовляється говорити з політиками ЄС.

Про це розповіла канцлерка ФРН Ангела Меркель на спільній з президентом Франції Еммануелем Макроном пресконференції після переговорів 20 серпня в резиденції Форт Брегансон поблизу Тулона.

Про це інформує "Укрінформ".

"Ми говоримо з Росією. Ми б хотіли з Білоруссю, але президент Лукашенко досі ні з ким не розмовляв", - сказала канцлерка і знову висловила жаль через відмову Лукашенка відповісти на її пропозицію провести телефонну розмову.

Меркель згадала свою і Макрона розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої вони довели до російського керівника свою чітку позицію щодо очікувань Німеччини, Франції та ЄС загалом: народ Білорусі повинен мати можливість сам вирішити свою долю; потрібен діалог між опозицією і владою за посередництва, наприклад, ОБСЄ.

Також канцлерка зазначила: "Ми шукаємо діалог. Але будемо наполягати на певних речах: звільнення політичних в'язнів, ніякого насильства, вільне вираження думок, право на демонстрації, інклюзивний діалог у країні - це цінності, які ми відстоюємо не тільки в нас вдома, але і для мужніх людей у Білорусі".

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель у вівторок, 18 серпня, провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним з приводу ситуації в Білорусі.

Нині Берлін через дипломатичні канали також намагається зв'язатися з Олександром Лукашенком з метою врегулювання ситуації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також