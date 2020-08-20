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Міністр закордонних справ Польщі Чапутович пішов у відставку

Його наступника незабаром представлять разом із новим міністром охорони здоров’я.

Міністр закордонних справ Польщі Чапутович пішов у відставку
Фото: president.gov.ua

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прийняв відставку міністра закордонних справ Яцека Чапутовича. Його наступника незабаром представлять разом із новим міністром охорони здоров’я.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Про відставку голови Міністерства закордонних справ повідомив також офіс речника МЗС.

"Раніше міністр заявив, що після президентських виборів настав час змінити главу польської дипломатії та висловив переконання, що його наступник продовжить поточну лінію і виступатиме за подальше зміцнення позиції Польщі на міжнародній арені", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Чапутович очолював Міністерство закордонних справ Польщі з січня 2018 року, коли замінив на цій посаді Вітольда Ващиковського.

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