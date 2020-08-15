Лукашенко: "Не висовуйтеся ви зараз на вулиці! Вас і ваших дітей використовують як гарматне м'ясо"
Лукашенко: "Не висовуйтеся ви зараз на вулиці! Вас і ваших дітей використовують як гарматне м'ясо"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Вадима Тітушка призначили віцепрезидентом Федерації змішаних єдиноборств Київщини, але зразу звільнили
Вадима Тітушка призначили віцепрезидентом Федерації змішаних єдиноборств Київщини, але зразу звільнили
Хроніка протестів у Білорусі. День шостий. Текстова онлайн-трансляція
Хроніка протестів у Білорусі. День шостий. Текстова онлайн-трансляція
У МОЗ оновили поділ регіонів за рівнями карантину - Київ у "жовтій" зоні
У МОЗ оновили поділ регіонів за рівнями карантину - Київ у "жовтій" зоні
У Києві з 17 серпня посилять карантин
У Києві з 17 серпня посилять карантин
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
У Києві легковик після ДТП влетів у кав'ярню на зупинці, є постраждалі (оновлено)
У Києві легковик після ДТП влетів у кав'ярню на зупинці, є постраждалі (оновлено)
​У Києві на Подолі чоловік смертельно поранив ножем хлопця, який зробив йому зауваження
​У Києві на Подолі чоловік смертельно поранив ножем хлопця, який зробив йому зауваження
ГоловнаСвіт

Польща та США підписали угоду про посилене оборонне співробітництво

Американський контингент в країні збільшиться на 1000 військових.

Польща та США підписали угоду про посилене оборонне співробітництво
Фото: tvn24.pl

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та держсекретар США Майк Помпео у суботу підписали угоду про посилене оборонне співробітництво, яка передбачає збільшення військового контингенту США у Польщі.

Про це повідомляє TVN 24.

Угоду підписали у президентському палаці у Варшаві у присутності президента Анджея Дуди. 

Польський лідер заявив, що такий крок "підсилює гарантію того, що солдати в разі загрози - для Польщі або для США - стануть пліч-о-пліч".

Блащак відзначив, що в рамках угоди вдалося домовитись навіть про більше, ніж припускали спочатку і назвав це "приголомшливим успіхом".

Угода передбачає прибуття в Польщу близько 1000 військових П'ятого армійського корпусу США з бази Форт-Нокс у штаті Кентуккі. Наразі в Польщі перебувають 4500 американських солдатів та офіцерів.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив намір суттєво скоротити чисельність американських військовослужбовців в Німеччині. Як пояснив очільник Білого дому, рішення обумовлено тим, що Берлін "не виконав зобов'язань" щодо фінансування НАТО. 

За словами міністра оборони США Марка Еспера, Пентагон виведе з ФРН 11 900 військовослужбовців, з них 5600 перекинуть в інші країни-члени Північноатлантичного альянсу, а ще 6400 повернуться у США.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також