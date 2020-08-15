Польща та США підписали угоду про посилене оборонне співробітництво

Американський контингент в країні збільшиться на 1000 військових.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та держсекретар США Майк Помпео у суботу підписали угоду про посилене оборонне співробітництво, яка передбачає збільшення військового контингенту США у Польщі.

Про це повідомляє TVN 24.

Угоду підписали у президентському палаці у Варшаві у присутності президента Анджея Дуди.

Польський лідер заявив, що такий крок "підсилює гарантію того, що солдати в разі загрози - для Польщі або для США - стануть пліч-о-пліч".

Блащак відзначив, що в рамках угоди вдалося домовитись навіть про більше, ніж припускали спочатку і назвав це "приголомшливим успіхом".

Угода передбачає прибуття в Польщу близько 1000 військових П'ятого армійського корпусу США з бази Форт-Нокс у штаті Кентуккі. Наразі в Польщі перебувають 4500 американських солдатів та офіцерів.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив намір суттєво скоротити чисельність американських військовослужбовців в Німеччині. Як пояснив очільник Білого дому, рішення обумовлено тим, що Берлін "не виконав зобов'язань" щодо фінансування НАТО.

За словами міністра оборони США Марка Еспера, Пентагон виведе з ФРН 11 900 військовослужбовців, з них 5600 перекинуть в інші країни-члени Північноатлантичного альянсу, а ще 6400 повернуться у США.