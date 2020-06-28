Американских военных из Германии перекинут в Восточную Европу как сигнал Путину, - AFP

Министр обороны Марк Эспер в понедельник представит президенту США Дональду Трампу варианты вывода тысяч американских военнослужащих из Германии, многие из которых будут переброшены в Восточную Европу. Об этом пишет Голос Америки со ссылкой на агентство AFP.

По словам двух высокопоставленных представителей Пентагона, план предусматривает сокращение постоянного присутствия американских войск в Германии на 9,5 тыс. человек до 25 тысяч военнослужащих.

Некоторые из этих 9,5 тыс. военнослужащих вернутся в США, а других переведут в страны Восточной Европы.

Эти изменения, по словам представителей Пентагона, будут служить однозначным предупреждением российскому президенту Владимиру Путину, чьи военные амбиции были подтверждены аннексией украинского Крыма в 2014 году.

Собеседники агентства не уточнили, в какую именно из европейских стран могут быть переброшены военные из Германии, однако президент Дональд Трамп, встречаясь в среду с польским президентом Анджеем Дудой, говорил о американском присутствии в Польше.

Ранее, в моменты обострения отношений с Москвой, Североатлантический альянс перебрасывал войска в близкие к России страны только временно.

Но теперь США видят в аннексии Крыма и продолжающемся конфликте на востоке Украины возможность освободиться от прежних обязательств, пишет AFP.

Также один из источников в Пентагоне сообщил, что переброска военнослужащих будет проводиться на основе двусторонних соглашений между США и странами-партнерами, а не под эгидой НАТО.

По словам одного из собеседников AFP, новая возможная система ротации обеспечивает большую гибкость и высокий уровень непредсказуемости, что делает ее серьезным сигналом для России.

Напомним, в начале июня стало известно, что Трамп намерен сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии. Президент США приказал Пентагону уменьшить их количество с 34,5 тыс. к 25 тыс. Кроме того, он распорядился ограничить число единовременно находящихся в Германии американских военнослужащих до 25 тыс. человек вместо допустимых сейчас 52 тыс.

В Германии на возможный вывод американских войск отреагировали негативно.