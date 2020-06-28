28 июня мир достиг отметки в 10 млн заразившихся коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

По состоянию на утро воскресенья, вирус Sars-Cov-2 подхватили 10 089 983 человека, число умерших достигло 501 469.

На первом месте по количеству инфицированных находятся США - более 2,5 млн случаев заражения, далее идет Бразилия - более 1,3 млн и Россия - более 627 тыс. заболевших.

По данным портала, уровень смертности от коронавируса в мире на 1 млн населения планеты достиг 64,2, в Соединенных Штатах он составил 387 человек на 1 млн жителей, в Бразилии - 269, в России - 61.

В Украине динамика распространения коронавируса ухудшилась. Если на конец мая было 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас - 900-1000 . Количество тех, кого госпитализируют, выросло в три раза.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила об ускорении темпов пандемии COVID-19. По словам директора ВОЗ, ее последствия будут ощутимы еще десятки лет.