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ГлавнаяМир

Мир достиг отметки в 10 млн заразившихся коронавирусом

Более 500 тысяч людей умерли.

Мир достиг отметки в 10 млн заразившихся коронавирусом
Фото: EPA/UPG

28 июня мир достиг отметки в 10 млн заразившихся коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

По состоянию на утро воскресенья, вирус Sars-Cov-2 подхватили 10 089 983 человека, число умерших достигло 501 469. 

На первом месте по количеству инфицированных находятся США - более 2,5 млн случаев заражения, далее идет Бразилия - более 1,3 млн и Россия - более 627 тыс. заболевших.

По данным портала, уровень смертности от коронавируса в мире на 1 млн населения планеты достиг 64,2, в Соединенных Штатах он составил 387 человек на 1 млн жителей, в Бразилии - 269, в России - 61.

В Украине динамика распространения коронавируса ухудшилась. Если на конец мая было 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас - 900-1000. Количество тех, кого госпитализируют, выросло в три раза.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила об ускорении темпов пандемии COVID-19. По словам директора ВОЗ, ее последствия будут ощутимы еще десятки лет.

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