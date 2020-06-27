Минздрав опасается нехватки мест в больницах для пациентов с коронавирусом

Министерство здравоохранения опасается, что в Украине скоро будет не хватать места в больницах для пациентов с коронавирусом.

Об этом сказал министр Максим Степанов на расширенном селекторном совещании по коронавирусу, которое состоялось в субботу. Как сообщает пресс-служба президента, Владимир Зеленский собрал на него не только членов правительства, как обычно, но и руководителей регионов и мэров.

Степанов напомнил участникам совещания, что за последний месяц ситуация в стране значительно ухудшилась: если на конец мая было 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас - 900-1000. Количество тех, кого госпитализируют, выросло в три раза.

Он считает, что основная причина такой ситуации - игнорирование правил карантина в общественном транспорте, отказ от масок и несоблюдение дистанции между людьми.

В качестве плохого примера привели Одесскую область.

"В Одессе заработали клубы, звезды давали концерты, открыли все пляжи. Пошли слухи, что на открытом воздухе никто не заболеет. Однако это неправда. Из-за всего этого ситуация сильно ухудшилась. Если раньше у Одессы был один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших в сутки значительно выше. Мы уверены, что такое может произойти во всех регионах, где нет коммуникации с людьми. Я собрал здесь не только правительство, но и все регионы, чтобы мы четко координировались и объясняли людям, какие угрозы сегодня несет пренебрежение правилами карантина. Потому, наконец, для всех нас должно быть важным одно - здоровье и жизнь украинцев", - сказал на совещании Зеленский.

"Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат через две недели", - добавил Степанов. Он признал, что с таким распространением болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй, но и третьей волны.

Министр считает, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале пандемии, но все равно она может не справиться в случае большого наплыва больных. В некоторых областях уже заполнены 40-60% коек, и с нынешней динамикой очень скоро мест будет не хватать.

В Закарпатской области заняты 60% больничных коек, в Киеве - почти 40%

Премьер-министр Денис Шмыгаль в свою очередь попросил мэров привлечь муниципальные патрули к контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований; ограничить работу ночных клубов после 10 часов вечера; поставить на жесткий контроль муниципальный транспорт; а также улучшить информационную политику.

Напомним, что по состоянию на 27 июня в Украине лабораторно подтвердили больше 42 тысяч случаев коронавирусной болезни, из них свыше 11 тысяч были госпитализированы. Сейчас заняты 4297 кроватей, выделенных для больных с COVID-19.