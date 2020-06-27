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Зеленский раздал ордена ко Дню Конституции

Среди награжденных - Ирина Билык и Тина Кароль.

Зеленский раздал ордена ко Дню Конституции
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ко Дню Конституции подписал указ о присвоении государственных наград, в том числе одного из высших орденов Украины - князя Ярослава Мудрого.

Текст указа №254/2020 обнародован на сайте главы государства.

Орден князя Ярослава Мудрого V степени получили восемь человек: гендиректор "Интерфакса-Украина" Александр Мартыненко, гендиректор Никопольского завода ферросплавов Владимир Куцина, бурмистр польского города Александрув-Куявски Анджей Цесля (посмертно), священник УГКЦ из Люблина Стефан Батрух, глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский, директор Института электродинамики НАНУ Александр Кириленко, директор Института проблем регистрации информации НАНУ Вячеслав Петров и балерина Елена Филипьева.

Орден князя Ярослава Мудрого ІV степени присвоен вице-президенту НОК Валерию Борзову и певцу Василию Зинкевичу.

Ректор Львовской политехники Юрий Бобал удостоился ордена князя Ярослава Мудрого ІII степени.

Десятки человек получили другие награды. Например, Зеленский посмертно наградил орденом "За заслуги" І степени недавно скончавшуюся Елену Несмиян, главного продюсера ТСН.

Телеведущая Мария Ефросинина получила орденом "За заслуги" ІІІ степени, а телеведущая Алла Мазур - орден княгини Ольги ІІ степени.

Депутат от "Слуги народа", известная легкоатлетка Ольга Саладуха награждена орденом княгини Ольги І степени; певицы Ирина Билык и Тина Кароль - княгини Ольги ІІІ степени.

Напомним, что День Конституции Украины отмечается 28 июня.

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