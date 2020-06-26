Херсонские СМИ, которые не были аккредитованы для освещения визита в регион президента Владимира Зеленского, устроили протестный флешмоб.

Ряд изданий опубликовал ироничные новости о визите главы государства или пустые страницы.

Детектор медиа пишет, что Херсонская ОГА не опубликовала анонс о визите президента и соответственно не аккредитовала ряд местных СМИ для освещения визита в регион президента.

Освещать поездку Владимира Зеленского в Херсон пригласили только центральные СМИ.

"После выхода таких "новостей" облгосадминистрация пригласила некоторых местных журналистов. Их приглашали индивидуально, анонс об аккредитации не обнародовали", - говорится в сообщении.

В Херсонской ОГА отсутствие аккредитации для местных СМИ на визит Зеленского объяснили коронавирусом.

Там утверждают, что "сегодня состоялось замечательное и важное пресс-событие для Херсонской области при участии Президента Украины и представителей правительства".

"В связи с увеличением числа случаев заболевания COVID-19 и ежедневной фиксацией антирекордов заражений количество присутствующих представителей СМИ на мероприятии ограничено. Мы были вынуждены сфокусироваться на медиаканалах, которые имеют большее распространение и охватывают большую аудиторию. Был сделан акцент на зарегистрированных СМИ, потому что это событие высокого уровня, которое должно быть профессионально освещено с соблюдением стандартов журналистики и журналистской этики", - заявляют в ОГА.

Напомним, на пресс-конференцию по случаю первой годовщины президентства Владимира Зеленского акредитовали не всех журналистов, которые подавали заявки.

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что "интереса к Владимиру Зеленскому очень много по всему миру, поэтому всегда очень сложно отбирать медиа". По ее словам, СМИ на пресс-конференцию главы государства выбирали "по принципам Великобритании и США".