Центр Разумкова: 37% опрошенных украинцев положительно оценили первый год президентства Зеленского

37% опрошенных Центром Разумкова украинцев оценили деятельность за год президентства Владимира Зеленского как "хорошо" или "очень хорошо". Относительное большинство в 34% - "на три", то есть не хорошо и не плохо.

Как "достаточно плохо" и "очень плохо" оценили 28% участников опроса, говорится на сайте Центра Разумкова. Доля людей, которые убеждены, что Зеленский защищает национальные интересы, составила 50%. 33% считают, что он преследует собственные интересы или своего политического окружения.

38% опрошенных считают, что новая власть лучше предыдущей. 39% убеждены, что нынешние представители власти ничем не отличаются от своих предшественников, 16% думают, что она хуже предыдущей.

"Относительное большинство респондентов (42%) считают, что общая ситуация в стране за последний год ухудшилась, 33% считают, что она не изменилась, а 15% - что она улучшилась. Среди разных сфер общественной жизни респонденты чаще всего констатируют ухудшение ситуации в уровне цен и тарифов (57%) и в экономическом положении страны (50%)", - говорится в результатах опроса.

63% участников опроса отметили, что власть пытается улучшить ситуацию в стране, но преимущественно ей это не удается. 25% убеждены, что власть имитирует попытки, 9% отмечают успешные действия.

Фото: razumkov.org.ua

Фото: razumkov.org.ua

Опрос проводился с 24 по 29 апреля методом телефонного интервью. В нем приняли участие 2056 респондентов в возрасте от 18 лет из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что согласно с апрельским исследованием Центра Разумкова, большинство украинцев не доверяют Верховной Раде, Кабинету министров, правоохранителям, Министерству здравоохранения, а также Национальному банку.