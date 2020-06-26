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​"Схемы": украинские олигархи во время карантина летали по Украине и за границу

Запрет на авиарейсы коснулся не всех.

​"Схемы": украинские олигархи во время карантина летали по Украине и за границу
Фото: Схемы

Украинские олигархи и политики во время карантина и запрета на авиарейсы пользовались воздушным транспортом как для полетов внутри страны, так и за границу.

Об этом говорится в расследовании "Схем".

Журналисты выяснили, что самолетами во время запрета на авиаперелеты пользовались кум Владимира Путина Виктор Медведчук, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский, Виталий Хомутынник, Валерий Хорошковский, Вадим Новинский.

За период строгого карантина частный самолет Медведчука совершил 16 перелетов – из аэропорта "Киев" в Ужгород и обратно. При этом у восьми из этих выполненных авиарейсов была указана цель полета: "Перевозка народного депутата Украины". Судя по датам, депутат, похоже, большую часть времени проводил на Закарпатье, а в Киев прилетал только на внеочередные сессии Верховной Рады, порою на один день. Летал Медведчук с семьей.

Боголюбов и Коломойский в течение карантина регулярно летали из Киева в Днепр.

Ярославкий совершал перелеты из Киева в Харьков.

Хорошковский прилетел из Ниццы в Киев 20 марта и вскоре был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Сразу после выздоровления Хорошковский покинул Украину и вернулся в Монако. Вскоре он снова прилетел в Украину, но уже из Лондона.

5 июня в "Борисполе" приземлился самолет, на котором из России транзитом через Вильнюс прилетел Новинский.

9 июня журналисты зафиксировали, как в аэропорт "Борисполь" из Франкфурта прилетел самолет, принадлежащий бывшему народному депутату Виталию Хомутыннику.

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