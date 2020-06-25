Зеленский учредил День таможенника

Президент Владимир Зеленский учредил в Украине День таможенника, который будет ежегодно отмечаться 25 июня.
Соответствующий указ №251/2020 от 25 июня обнародован на сайте главы государства.
"Учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защите экономических интересов Украины, постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День таможенника Украины, который отмечать ежегодно 25 июня", - говорится в документе.
Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.