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Зеленский учредил День таможенника

День таможенника Украины будет отмечаться ежегодно 25 июня.

Зеленский учредил День таможенника
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский учредил в Украине День таможенника, который будет ежегодно отмечаться 25 июня.

Соответствующий указ №251/2020 от 25 июня обнародован на сайте главы государства.

"Учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защите экономических интересов Украины, постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День таможенника Украины, который отмечать ежегодно 25 июня", - говорится в документе.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

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