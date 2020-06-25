Зеленский учредил День таможенника

День таможенника Украины будет отмечаться ежегодно 25 июня.

Президент Владимир Зеленский учредил в Украине День таможенника, который будет ежегодно отмечаться 25 июня.

Соответствующий указ №251/2020 от 25 июня обнародован на сайте главы государства.

"Учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защите экономических интересов Украины, постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День таможенника Украины, который отмечать ежегодно 25 июня", - говорится в документе.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.