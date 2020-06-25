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Кабмин утвердил эксперимент по электронному резидентству

Первыми е-резидентами могут стать иностранные айтишники.

Кабмин утвердил эксперимент по электронному резидентству
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров решил в экспериментальном порядке запустить проект о реализации и введению в Украине электронного резидентства. Об этом говорится на сайте Министерства цифровой трансформации.

Эксперимент продлится с 1 июля 2020 года по 1 июля 2022 года.

Статус электронного резидента будет платным и не даст никаких преимуществ по пребыванию на территории Украины или пересечения границы. В то же время он откроет доступ к некоторым информационно-консультативным сервисам, упрощает процедуры получения административных услуг и заключения заключения гражданско-правовых сделок. Также он дает возможность дистанционно основывать и вести бизнес в Украине.

Благодаря электронному резидентству иностранцы смогут получить онлайн электронную подпись, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, возможность удаленно открыть счет в банке.

Е-резидентами, как ожидается, будут в основном представители креативной индустрии: айти, маркетинг, реклама, гейминг.

Функция "Е-резидент" станет частью портала "Дія".

Напомним, что в апреле Кабмин одобрил эксперимент с электронными паспортами.

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