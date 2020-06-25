Кабмин разрешил кинотеатрам возобновить работу с 2 июля

Залы можно будет заполнять только наполовину.

Кабинет министров на заседании правительства в среду разрешил кинотеатрам возобновить работу, начиная с 2 июля. При этом им разрешено продавать билеты только на половину мест.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Предлагаем... ввести запрет работы кинотеатров до 1 июля, а с 2 июля - разрешить их работу с наполненностью не более 50 процентов и при условии соблюдения других четких требований", - заявил на заседании министр Максим Степанов.

Напомним, что правительство было готово позволить работать кинотеатрам уже с 10 июня, но из-за нехватки новых фильмов они не были готовы открыться. Из-за пандемии даты мировых и украинских кинопремьер перенесены, поэтому больших касс в ближайшее время не будет.

В Киеве уже принято формальное решение о возобновлении работы кинотеатров.