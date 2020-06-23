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Барселонский оперный театр провел концерт для комнатных растений, которые подарят медикам

Струнный квартет исполнял "Хризантемы" Джаккомо Пуччини. 

Фото: liceubarcelona.cat
Барселонская опера "Лисео" провела первый за время карантина из-за коронавируса концерт. Его "слушателями" стали около 2300 комнатных растений, которых планируют подарить испанским медикам, пишет Reuters.

По замыслу организаторов, такой концерт дает повод осмыслить абсурдность положения человека в эпоху коронавируса, которая лишает людей их позиции зрителей.

"Природа продвинулась, чтобы занять место, которое мы вырвали из нее. Можем ли мы расширить наше сочувствие? Давайте начнем с искусства и музыки, в большом театре, приглашая природу", - сообщил исполнительный продюсер Эудженио Ампудио во время дневной репетиции концерта перед 2292 комнатными растениями, расставленными на зрительских местах.

В рамках "Концерта для биоцена" струнный квартет "Лисео" исполнял миниатюру "Хризантемы" Джаккомо Пуччини, выбранную из-за того, что напоминает реквием. 

В оперном театре высказали надежду, что шоу подтвердит ценность искусства, музыки и природы и послужит дорожной картой для возвращения к нормальной деятельности после пандемии.

Напомним, что 12 апреля итальянский тенор Андреа Бочелли дал концерт в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи. Выступление прошло без зрителей в связи с пандемией, однако транслировалось на весь мир вживую.

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