Российские музейщики заявляли, что им неизвестно о наличии таких экспонатов.

Археолог Тимур Бобровский нашел в каталоге Государственного исторического музея в Москве десятки предметов из Киево-Печерского музея-заповедника, которые в 30-х годах были вывезены большевиками и считались безвозвратно утерянными.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

В 2001 году хранитель фондов Киево-Печерского заповедника Григорий Полюшко издал монографию "Потерянные сокровища лаврского музея" с каталогом драгоценных вещей, которые советские власти передали из фондов музея в Гохран СССР.

Это были преимущественно богослужебные предметы, реквизированные в 1920-х гг. из ризниц Софийского и Успенского соборов Киева, превращенных в музеи с приходом советов. В Гохран ценные вещи изымались под предлогом "надежного хранения", но в начале 1940-х гг. большинство из них исчезло в недрах государственных банковских учреждений.

Полюшко установил, что минимум 11 предметов в конечном итоге оказались в Государственном историческом музее в Москве, но там заявили, что "учетная документация не содержит информации про поступление экспонатов из Киево-Печерской Лавры".

Бобровский сообщил, что он решил сравнить фотографии из "каталога Полюшко" с каталогом на сайте ГИМ.

"И тут началось... Из 119 предметов, указанных в каталоге по данным 1930-х гг., мне среди материалов данного сайта удалось идентифицировать 57 «киевских» вещей, из которых как минимум четыре десятка считались утраченными навсегда. И это я просмотрел только часть оцифрованной коллекции", - сообщил археолог.

Фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy

Фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy

Фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy

Фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy

Больше фотографий - на странице Бобровского в фейсбуке.