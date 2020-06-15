Наблюдательный совет Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" провел заседание онлайн и выложил запись на канал в Youtube.

Так, на заседании, которое состоялось 11 июня, новая команда Мемориального центра презентовала проекты, которые она готовит. Также глава Наблюдательного совета Натан Щаранский представил нового члена совета – Леонида Кравчука, первого президента независимой Украины.

Генеральный директор Центра Максим Яковер во время своего выступления рассказал, что за все время своего существования (3 года и 7 месяцев, согласно презентации) Центр потратил 14 млн долларов. На 2020 год бюджет Центра запланирован на уровне предыдущего года – около 8 млн долларов, который был утвержден единогласно.

По словам Яковера, сейчас команда ведет параллельно 27 проектов. До конца 2020 года представят кураторскую концепцию. По словам художественного руководителя Мемориального центра Ильи Хржановского, проект-победитель архитектурного конкурса, организация которого обошлась в миллион долларов, будет доработан. "Пройдет серия воркшопов, организованных Phase Eins, которая проводила архитектурный конкурс, – заявил Хржановский. – В серии воркшопов будут принимать участие не только архитекторы, но и историки, философы, психологи, музейные дизайнеры и специалисты в истории памяти. Эти люди должны будут в ближайшие несколько месяцев сформировать образ музея, который будет записан в концепции и использоваться в доработанном архитектурном проекте".

В этом году в Центре планируют открыть онлайн-музей. До конца июня запустят сайт с базой данный о 18 тысячах жертв расстрелов в Бабьем Яру. Проект "Имена", который курируется Анной Фурман, исследует население Киева в 1941-1943 годах и пытается обнаружить новые имена жертв расстрелов в Бабьем Яру.

Среди проектов, которые запустили в этом году в Мемориальном центре – междисциплинарное исследование истории места Бабьего Яра, которое проводится под руководством отдела архитектуры и дизайна в Центре и ее главы Анны Камышан.

Центр пространственных технологий готовит монокуляры, которые будут установлены в Бабьем Яру на местах, где стояли фотографы, зафиксировавшие моменты трагедии. Так посетитель Бабьего Яра сможет увидеть, что было там в прошлом.

Режиссер Сергей Лозница также присоединился к работе в Мемориальном центре – он автор проекта "Бабий Яр: Контекст". В рамках этого проекта режиссер смонтирует серию эпизодов, связанных с историей Бабьего Яра от начала вторжения Германии на территорию СССР до установки памятника в Бабьем Яру в 1976 году. Материалы взяты из архивов – как государственных (в России, Украине и Германии), так и частных. Начиная с сентября этого года в интернете будут публиковать по два эпизода в месяц.

Наблюдательному совету также представили проект "Голоса", в рамках которого возьмут 50 тыс интервью у жителей Киева и создадут "социальную сеть для знакомства людей и общения на глубокие темы", по словам руководительницы проекта Ксении Марченко.

Российский журналист Михаил Зыгарь, бывший главный редактор телеканала "Дождь", руководит проектом "История будущего". В его рамках "новые технологии применятся к восстановлению биографий жертв Бабьего Яра". Один из проектов представляет собой интерактивный дневник, который подается в презентации как "нон-фишн опыт, дающий возможность зрителю взаимодействовать с современниками трагедии". "Краеугольным камнем проекта является проблема выбора, и пользователи сталкиваются с теми же дилеммами, что и предложенные исторические персонажи. История становится настоящим опытом", – говорится в презентации. В качестве отсылок приводится социальная сеть ключевых исторических персонажей 1917 года и 1939, а также проект "Истории Евы" – короткие видео от имени Евы Хейман, основанном на реальном дневнике девочки, погибшей в Аушвице.

Еще один проект, анонсированный Зыгарем, – мобильные аудиоспектакли.

Илья Хржановский анонсировал, что к участию в проекте присоединятся мировые художники – Марина Абрамович, Борис Михайлов, Андрей Жолдак, Томаc Оберэндер и другие.

Также в рамках работы Мемориального центра работает проект "Библиотека", архивирующий артефакты, связанные с Бабьим Яром. В Центре работают два научных института – изучения Холокоста и изучения ландшафта Бабьего Яра, готовятся образовательные проекты. Еще один проект – "Слово праведника", ранее анонсированный на сайте Центра.

На заседании Илья Хржановский представил новый логотип Мемориального центра, основанный на точках, символизирующих каждую жертву Бабьего Яра, за которой стоит "судьба отдельного человека".

Фото: Скриншот видео

Собравшиеся на заседании члены Наблюдательного совета поддержали представленный проект, порекомендовали сконцентрироваться на работе с медиа в связи с критикой в адрес Центра и образовательных проектах. Мэр Киева Виталий Кличко, также принявший участие в заседании, заявил, что направил обращение к президенту Владимиру Зеленскому о том, чтобы он направил своего представителя в Наблюдательный совет и получил ответ, что это состоится в ближайшее время.

Напомним, в конце прошлого года российского режиссера, автора проекта "Дау" Илью Хржановского назначили художественным руководителем Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр". Вслед за ним назначили Максима Яковера в качестве генерального директора. В результате Центр поменял большую часть команды – из него ушло руководство, глава научного совета, руководитель экспертной группы по формированию экспозиции и другие. Многие публично критиковали новое руководство проекта за подход, предложенный ими к использованию по мемориализации трагедии Бабьего Яра.