Рада приняла закон о поддержке культуры и креативных сфер

Депутаты ввели субсидию для кино в объеме до 100% от сметы.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3377 о поддержке культуры и креативных сфер, который накануне призвал рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Законопроект опубликован на сайте парламента.

Среди прочего, он предусматривает государственную субсидию для кинематографии в объеме до 100% от сметы кино. Соответствующие субсидии предоставляются для национальных игровых фильмов, анимационных, документальных , фильмов для детской аудитории, фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, телесериалов и фильмов-дебютов.

Также Кабинету министров поручается разработать и утвердить условия предоставления госсубсидии на развитие кинопроекта, найти средства на субсидирование 50% трат концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения на электроэнергию и прочие акты, которые требуют дополнительного выделения средств из бюджета.

Также Рада уменьшила плату за аренду (наем) неиспользуемого в полном объеме имущества для нанимателей учреждений культуры на период ограничений, связанных с карантином.

Плата за пользование недвижимым имуществом должна быть снижена по требованию нанимателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества на протяжении всего времени.

Размер платы не может превышать совокупный (пропорционально арендуемой площади) объем расходов, которые арендатор совершил или должен будет осуществить за соответствующий период для внесения платы за землю, уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и оплаты стоимости коммунальных услуг.

Указанные расходы возлагаются на нанимателя в качестве платы за пользование имуществом за соответствующий период пропорциональной площади недвижимого имущества, которую он нанимает согласно договору, если договором не предусмотрена обязанность нанимателя самостоятельно уплатить эти расходы полностью или частично.

Напомним, в апреле профильный комитет Рады поддержал законопроекты о поддержке культуры и креативных индустрий во время карантина.